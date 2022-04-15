Тагильчане возмутились ростом цен на стиральные порошки и бытовую химию

Тагильчане возмутились ростом цен на стиральные порошки и бытовую химию
Тагильчане возмутились ростом цен на стиральные порошки и бытовую химию
Сегодня, 14:09ОбществоФото: TagilCity.ru
Цены на стиральные порошки и бытовую химию в Нижнем Тагиле после начала спецоперации на Украине выросли в несколько раз. Редакция TagilCIty.ru сравнила стоимость данных категорий товаров в феврале и апреле 2022 года. «Перчинку» добавили слова тагильчан о хозяйственном мыле и прочих способах стирки, уборки и мытья.

На рост цен на стиральные порошки на прилавках Нижнего Тагила и Свердловской области стали жаловаться читатели TagilCity.ru. В обсуждениях тагильчане стали сравнивать цены в магазинах разных торговых сетей, представленных на тагильском рынке.

Так, например, за три килограмма порошка Tide (известной американской марки) в сети «Монетка» придется выложить почти 450 рублей. В «Магните» этот же порошок, но в упаковке на 500 граммов меньше, обойдется тагильчанам в 589 рублей. 26 февраля та же самая дозировка аналогичного порошка стоила в «Мегамарте» 299 рублей. В среднем, цена на данный вид товара увеличилась в двое.

Цены на стиральные порошки и бытовую химию в середине апреля 2022 года.

Капсулы для стирки белья тоже выросли в цене. Например, 26 февраля упаковка «Ariel: все в одном» номиналом 10 штук стояла на полке «Мегамарта» за 250 рублей. В то же время на 14 апреля цена этих же капсул в «Магните» и «Монетке» равна почти 600 рублей. Соответственно, стоимость данного товара увеличилась в 2,4 раза.

Выросла цена и на аналог предыдущих двух фирм — средство для стирки белья «Миф», который производит тот же самый производитель. Так, в феврале 2 кг этого порошка стояли на прилавке в «Мегамарте» по цене 230 рублей за пачку. На сегодня стоимость двух килограмм порошка из трех букв равна 329 рублей. Соответственно, отечественный коллега популярных европейских марок тоже подорожал почти на 40%.

Цены на стиральные порошки и бытовую химию 26 февраля 2022 года, спустя 2 дня с начала спецоперации.

Средства для мытья посуды также стали дороже в полтора-два раза, как и прочая бытовая химия.

Порошки подорожали вместе с прокладками, в одно время. А жидкость для мытья посуды стала стоить просто «космос». Я не говорю уже о стиках для унитаза за 500 рублей,поделилась с TagilCity.ru подписчица Наталья.

Другая собеседница редакции рассказала, что хозяйственное мыло может стать неплохой альтернативой дорогостоящим импортным пятновыводителям и порошкам. Тагильчанка напомнила и о лайфхаках, которые в 90-е годы были очень актуальны.

Уксус и мел, яблочный и лимонный соки, терка и самое дешевое хозяйственное мыло — этим все можно не только стирать, но и пятна выводить не хуже «ванишей». Конечно, стираем пока порошками, но российских производителей. Кстати, качество у них не такое и плохое,поделилась с редакцией тагильчанка Людмила.

Рост цен на хозяйственные товары отметили жители и других городов Свердловской области.

Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин считает, что размер санкций в отношении России стал беспрецедентным. В связи с чем выросли и цены на ряд товаров. Однако и ценовая политика торговых точек, и позиция представителей финансового мира говорят об одном и том же — дефицита данной категории товаров не предвидится.

Пандемия и санкции с 2014 года дали нашим компаниям мощный импульс. Во-первых, наши компании зашли в определенные сегменты, в которых раньше не работали. Во-вторых, появились реальные меры поддержки российского производителя, считает Андрей Беседин.

Большинство экспертов придерживается мнения, что России необходимо наращивать свое производство взамен импортному, которое попало под санкции.

Я считаю, этот период надо использовать для укрепления внутрироссийского рынка. Не секрет, что многие сектора у нас были ориентированы на поставку импортной продукции, считает директор института экономики УрО РАН, доктор экономических наук Юлия Лаврикова.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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