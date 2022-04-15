Тагильчане возмутились ростом цен на стиральные порошки и бытовую химию

Выросла цена и на аналог предыдущих двух фирм — средство для стирки белья «Миф», который производит тот же самый производитель. Так, в феврале 2 кг этого порошка стояли на прилавке в «Мегамарте» по цене 230 рублей за пачку. На сегодня стоимость двух килограмм порошка из трех букв равна 329 рублей. Соответственно, отечественный коллега популярных европейских марок тоже подорожал почти на 40%.