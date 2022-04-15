Тёплая погода и снег ожидаются в Свердловской области

Синоптик дала прогноз предстоящей погоды в Свердловской области. Главный региональный синоптик Галина Шепоренко рассказала, что в соседних регионах уже прошли первые грозы.
Они были замечены на Южном Урале, а также в Пермском крае. А вот в Екатеринбурге гроз пока ожидать не стоит. Но ближе к началу следующего года они появятся.
В целом, в ближайшие дни в регионе ожидается похолодание. На севере даже может пойти снег. Дневная температура воздуха будет составлять от +6 до +12 градусов тепла днем и от +2 до -1 – ночью.
В самом Екатеринбурге снега не ожидается.