Тёплая погода и снег ожидаются в Свердловской области

Тёплая погода и снег ожидаются в Свердловской области
Тёплая погода и снег ожидаются в Свердловской области
Сегодня, 12:07ОбществоФото: pixabay.com
Главный синоптик Свердловской области спрогнозировала снег в северной части региона и плюсовые температуры в Екатеринбурге.

Синоптик дала прогноз предстоящей погоды в Свердловской области. Главный региональный синоптик Галина Шепоренко рассказала, что в соседних регионах уже прошли первые грозы.

Они были замечены на Южном Урале, а также в Пермском крае. А вот в Екатеринбурге гроз пока ожидать не стоит. Но ближе к началу следующего года они появятся.

В целом, в ближайшие дни в регионе ожидается похолодание. На севере даже может пойти снег. Дневная температура воздуха будет составлять от +6 до +12 градусов тепла днем и от +2 до -1 – ночью.

В самом Екатеринбурге снега не ожидается.

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