В РЭО призвали туристические регионы активизировать развитие области обращения с ТКО

Еще один эффективный метод снижения нагрузки на коммунальные структуры во время высокого курортного сезона – проведение субботников и других аналогичных мероприятий, в том числе с участием волонтеров. В РЭО заявили, что в этом году будут проведены 3 масштабные акции на Байкале, в которых будут участвовать волонтеры.