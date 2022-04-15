В РЭО призвали туристические регионы активизировать развитие области обращения с ТКО

Буцаев отметил, что туристический сезон – это серьезная нагрузка на коммунальные структуры, занимающиеся вывозом твердых коммунальных отходов. Важно подготовить систему, чтобы не допустить мусорного коллапса.
Согласно данным Ассоциации туроператоров России в 2021 году ключевые туристические регионы посетили примерно 58 млн туристов. Только Краснодарский край принял 14,5 млн человек. Это очень сильно нагружает систему обращения с ТКО в регионе.
Руководитель РЭО рекомендовал регионам, в которых ожидается наплыв туристов, ускорить работу по согласованию всех необходимых документов в рамках реализации инфраструктурных инвестпроектов. Также необходимо популярным у туристов субъектам РФ активизировать службы по вывозу ТКО на время высокого сезона. Обратился Буцаев и к туристам: он попросил не оставлять за собой мусор и по возможности сортировать отходы.
Специалисты РЭО предлагают определить дополнительные места накопления ТКО у мест массового скопления туристов и усилить контроль за порядком накопления отходов в них.
Еще один эффективный метод снижения нагрузки на коммунальные структуры во время высокого курортного сезона – проведение субботников и других аналогичных мероприятий, в том числе с участием волонтеров. В РЭО заявили, что в этом году будут проведены 3 масштабные акции на Байкале, в которых будут участвовать волонтеры.