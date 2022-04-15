В РЭО призвали туристические регионы активизировать развитие области обращения с ТКО

В РЭО призвали туристические регионы активизировать развитие области обращения с ТКО
В РЭО призвали туристические регионы активизировать развитие области обращения с ТКО
Сегодня, 14:27ОбществоФото: pixabay.com
Глава ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев обратился к руководству ключевых туристических регионов РФ. Он попросил перед началом высокого курортного сезона активизировать работу в сфере обращения с ТКО.

Буцаев отметил, что туристический сезон – это серьезная нагрузка на коммунальные структуры, занимающиеся вывозом твердых коммунальных отходов. Важно подготовить систему, чтобы не допустить мусорного коллапса.

Согласно данным Ассоциации туроператоров России в 2021 году ключевые туристические регионы посетили примерно 58 млн туристов. Только Краснодарский край принял 14,5 млн человек. Это очень сильно нагружает систему обращения с ТКО в регионе.

Руководитель РЭО рекомендовал регионам, в которых ожидается наплыв туристов, ускорить работу по согласованию всех необходимых документов в рамках реализации инфраструктурных инвестпроектов. Также необходимо популярным у туристов субъектам РФ активизировать службы по вывозу ТКО на время высокого сезона. Обратился Буцаев и к туристам: он попросил не оставлять за собой мусор и по возможности сортировать отходы.

Специалисты РЭО предлагают определить дополнительные места накопления ТКО у мест массового скопления туристов и усилить контроль за порядком накопления отходов в них.

Еще один эффективный метод снижения нагрузки на коммунальные структуры во время высокого курортного сезона – проведение субботников и других аналогичных мероприятий, в том числе с участием волонтеров. В РЭО заявили, что в этом году будут проведены 3 масштабные акции на Байкале, в которых будут участвовать волонтеры.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы