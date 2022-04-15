В Свердловской области за год на треть увеличилась заболеваемость сифилисом. По данным главрача областного кожно-венерологического диспансера Николая Струина, по сравнению с 2020 годом в 2021 году заболеваемость увеличилась на 28,3%.
Увеличение заболеваемости сифилисом могло возникнуть из-за ковидной пандемии. Об этом E1.RU рассказал главный врач областного кожно-венерологического диспансера Николай Струин. Доктор сказал, что люди, проводя больше времени дома и на удаленном формате работы сильно соскучились в том числе и по сексуальной жизни.
Поэтому в период с 18 по 22 апреля все желающие смогут бесплатно пройти профилактическое обследование на наличие или отсутствие основных венерических заболеваний. Сделать это можно, подъехав в диспансере на ул. Розы Люксембург, 1. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.