В Свердловской области за год на треть увеличилась заболеваемость сифилисом

В Свердловской области за год на треть увеличилась заболеваемость сифилисом
В Свердловской области за год на треть увеличилась заболеваемость сифилисом
Сегодня, 11:05ОбществоФото: pixabay.com
В 2021 году в Свердловской области возросло число заболевших сифилисом. Медики связывают это с пандемией ковида.

В Свердловской области за год на треть увеличилась заболеваемость сифилисом. По данным главрача областного кожно-венерологического диспансера Николая Струина, по сравнению с 2020 годом в 2021 году заболеваемость увеличилась на 28,3%.

Увеличение заболеваемости сифилисом могло возникнуть из-за ковидной пандемии. Об этом E1.RU рассказал главный врач областного кожно-венерологического диспансера Николай Струин. Доктор сказал, что люди, проводя больше времени дома и на удаленном формате работы сильно соскучились в том числе и по сексуальной жизни.

Поэтому в период с 18 по 22 апреля все желающие смогут бесплатно пройти профилактическое обследование на наличие или отсутствие основных венерических заболеваний. Сделать это можно, подъехав в диспансере на ул. Розы Люксембург, 1. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.

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