В Свердловской области за год на треть увеличилась заболеваемость сифилисом

Поэтому в период с 18 по 22 апреля все желающие смогут бесплатно пройти профилактическое обследование на наличие или отсутствие основных венерических заболеваний. Сделать это можно, подъехав в диспансере на ул. Розы Люксембург, 1. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС.