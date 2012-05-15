День семьи отмечают сегодня во всем мире
15 мая 2012, 17:15Общество
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Сегодняшний праздник, День семьи - один из самых добрых и уютных праздников. В этом году к теме торжества приурочено осмысление проблемы семьи в современном обществе. Суть вопроса в том, как найти баланс между частью жизни, в которой первое место занимают родные и близкие, и той, где на первом месте работа.
В современном обществе семьянинам приходится лавировать,успевая удовлетворять и потребности семьи, и исполнять свой гражданский долг. Подчасуспевать и там и тут очень сложно. Однако важно понимать, что нет важнее тех,кто всегда рядом.
Портал TagilCity.ru поздравляет все уже сложившиесясемьи Нижнего Тагила, а также тех, кто только думает становиться ячейкой общества. Давайтепосвятим этот вечер нашим женам, мужьям, детям, родителям и всем, кого считаемсвоей большой крепкой семьей!
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