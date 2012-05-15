Диктофон edic – устройство, полезное во многих сферах жизни
Казалось бы, диктофоны – это оборудование узкого профиля, которое может потребоваться исключительно представителям определенных профессий. Само это слово может ассоциироваться, к примеру, с журналистом или корреспондентом. Однако не зря эти устройства продаются так широко, и не зря их представляют в таком большом ассортименте – ведь пригодиться они могут и в других ситуациях.
Так, в последнее время все чаще такое оборудование покупают для своей работы менеджеры и различные управленцы. В некоторые отделы компаний часто приходит огромное количество информации из самых разных сфер, и единственному ведущему специалисту приходится классифицировать эти данные, перенаправлять потоки информации, общаться с клиентами и решать их вопросы. Для такого человека диктофон просто незаменим. Ему не всегда удастся внести все данные в блокнот, в особенности – если дело касается, к примеру, пространной речи заказчика, который рассказывает, что бы он хотел получить. Иногда проще бывает записать все это на диктофон, и перенаправить потом запись на компьютер, приобщив к файлу с заказом. Любые пространные указания проще бывает записать прямо с речи на аудиофайл, нежели спешить и конспектировать – в последнем случае всегда упускается нечто важное, особенно если человек действительно перегружен или устал. Техника же усталости не знает.
Для подобной деятельности лучше покупать профессиональный диктофон edic, который не только выдержит такие нагрузки, но и выдаст запись высокого качества, даже если разговор был тихим, или происходил он в шумном помещении. Это избавит от неприятных звонков занятым людям с просьбой объяснить еще раз, что они хотели, и что было сказано.
А еще диктофоны могут принести много пользы в обучении. Если человек приходит на пары уставшим, не высыпается, и вообще вынужден совмещать работу с учебой – диктофон очень поможет ему сохранить успеваемость и получить хорошие отметки, усвоив все знания. Просто нужно использовать это оборудование всегда – в тех ситуациях, когда человек заведомо понимает, что устал или не воспринимает материал с первого раза. Действительно, иногда бывает проще записать все на специальное оборудование, даже если педагог относится к такому подходу не слишком благосклонно, а потом прослушать и понять. А чтобы не иметь проблем с преподавателями, можно купить прибор небольших размеров и успешно прятать его.