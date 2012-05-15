Диктофон edic – устройство, полезное во многих сферах жизни

Так, в последнее время все чаще такое оборудование покупают для своей работы менеджеры и различные управленцы. В некоторые отделы компаний часто приходит огромное количество информации из самых разных сфер, и единственному ведущему специалисту приходится классифицировать эти данные, перенаправлять потоки информации, общаться с клиентами и решать их вопросы. Для такого человека диктофон просто незаменим. Ему не всегда удастся внести все данные в блокнот, в особенности – если дело касается, к примеру, пространной речи заказчика, который рассказывает, что бы он хотел получить. Иногда проще бывает записать все это на диктофон, и перенаправить потом запись на компьютер, приобщив к файлу с заказом. Любые пространные указания проще бывает записать прямо с речи на аудиофайл, нежели спешить и конспектировать – в последнем случае всегда упускается нечто важное, особенно если человек действительно перегружен или устал. Техника же усталости не знает.

Для подобной деятельности лучше покупать профессиональный диктофон edic, который не только выдержит такие нагрузки, но и выдаст запись высокого качества, даже если разговор был тихим, или происходил он в шумном помещении. Это избавит от неприятных звонков занятым людям с просьбой объяснить еще раз, что они хотели, и что было сказано.