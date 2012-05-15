Для паломников 24 мая в Верхотурье пойдет бесплатный поезд

Как сообщает пресс-служба СвЖД, дополнительный поезд №5563 сообщением Екатеринбург-Пассажирский—Верхотурье отправлением в 07.56 местного времени. По традиции, плата за проезд с паломников не взимается.

По пути следования поезд будет делать остановки, чтобы верующие других городов Свердловской области могли присоединиться к паломникам, по расписанию: Верх-Нейвинск — 09.17—09.22, Невьянск — 09.56—10.01. Прибытие на станцию Нижний Тагил — в 10.53. Из Нижнего Тагила отправление в 11.13, прибытие на станцию Гороблагодатская — 12.10—12.23, в Кушву — 12.28—12.33, прибытие на станцию Верхотурье — в 14.45 (время местное).

Из Верхотурья 25 мая назначается поезд №5570 сообщением Верхотурье—Екатеринбург-Пассажирский, отправлением со станции Верхотурье в 18.53, далее по расписанию: Кушва — 20.52—20.59, Гороблагодатская — 21.05—21.19, Нижний Тагил — 22.17—22.34, Невьянск — 23.22—23.24, Верх-Нейвинск — 23.49—23.51. Прибытие на станцию Екатеринбург-Пассажирский — в 01.20 (время местное).