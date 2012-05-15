Два суши-бара в центре Нижнего Тагила временно не принимают посетителей

Руководство кафе терпит из-за этого убытки. Об этом рассказала заведующая производством суши-бара«Сакура» по проспекту Мира Анна.

За работы несет ответственность муниципалитет. Это традиционная процедура, она проходит каждый год. Но почему-то Администрация городского жилищно-коммунального хозяйства не предупредила о проведении работ заранее сетует Анна.

Что касается суши-бара «Якуми», то они тоже закрылись ненадолго, до 18 мая. С чем связан такой непродолжительный ремонт и какие работы будут проводиться в кафе, не уточняется.

Интерьер кафе или бара могут украсить многие, пусть и недорогие, но очень стильные вещи. Например, можно обрамить стены картинами или панно, повесить светильники белый свети поставить в углах красивые бра. Светильники и прочие элементы подсветки очень видоизменяют комнату.