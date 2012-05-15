Два суши-бара в центре Нижнего Тагила временно не принимают посетителей
«Якуми» в здании кинотеатра «Родина-Киномакс» не работает из-за непродолжительного ремонта, а «Сакура» по проспекту Мира вынужден был закрыться сегодня из-за опрессовки центрального отопления.
Руководство кафе терпит из-за этого убытки. Об этом рассказала заведующая производством суши-бара«Сакура» по проспекту Мира Анна.
За работы несет ответственность муниципалитет. Это традиционная процедура, она проходит каждый год. Но почему-то Администрация городского жилищно-коммунального хозяйства не предупредила о проведении работ заранее сетует Анна.
Что касается суши-бара «Якуми», то они тоже закрылись ненадолго, до 18 мая. С чем связан такой непродолжительный ремонт и какие работы будут проводиться в кафе, не уточняется.
Интерьер кафе или бара могут украсить многие, пусть и недорогие, но очень стильные вещи. Например, можно обрамить стены картинами или панно, повесить светильники белый свети поставить в углах красивые бра. Светильники и прочие элементы подсветки очень видоизменяют комнату.
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