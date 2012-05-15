Геннадий Малахов выступит на конференции, посвященной здоровому образу жизни, в Екатеринбурге

Он прочитает лекцию под названием «Здоровый образ жизни. Физическое и духовное здоровье». Помимо Геннадия Петровича в конференции примут участие известные диетологи, врачи и авторы собственных методик.

Так, о действенном методе восстановления внутренних органов расскажет руководитель представительства Ассоциации висцеральных терапевтов Александр Огулов, практический семинар «Победа над весом» проведет известный диетолог Алексей Ковальков.

Конференция и выставка будут интересны как профессионалам, так и людям, интересующимся здоровым образом жизни и новинками индустрии моды и здоровья. На выставке можно записаться на все виды массажей, изучить новые программы коррекции фигуры, нормализации обмена веществ, узнать все об активном долголетии, а также о методах и способах повышения защитных функций организма. Желающие смогут принять участие в таких практических занятиях, как славянские правки, оздоровительная гимнастика, йога и другие.

Процедуры оздоровления и омоложения кожи, несомненно, входят в комплекс процедур по уходу за организмом. Ведь кожа - это самый обширный человеческий орган, и от ее состояния зависит здоровье самого человека. Что касается плазмолифтинга цены на него далеко не низкие, но эта процедура является одной из самых действенных и полезных для кожи.