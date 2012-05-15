Команда «Северный квартал» - победитель фестиваля «Планета. Новая версия». Второй год подряд (ФОТО)
Фестиваль «Планета. Новая версия» прошел в Нижнем Тагиле уже второй раз. Год назад в финале, который состоялся также в середине мая, со званием чемпионов городского КВН ушли ребята из команды «Северный квартал». Победа им понравилась настолько, что уйти с фестиваля в 2012 году с иным званием они просто уже не смогли, хотя конкуренция была весьма серьезная.
Если еще в начале финальной игры, на приветствии, команды позволяли себе немного стушеваться или запутаться в словах, то уже после первых оценок и «триатлона» зал понял: впереди его ждет жесткая, но веселая борьба. Так, за все время финальных выступлений (а это по 2 полноценных выступления у каждой из 6 команд плюс несколько отдельных батлов за лучшую шутку) зритель увидел массу необычного: зайцев с ушами из очаровательных девичьих ножек, необыкновенно послушных школьников, бумажного Ромео с картонной шпагой и такой же бумажной Джульеттой (в лице одного исполнителя, кстати)... Был и скромный гаишник, который выпрашивал взятку с помощью фокусов, и экстрасенс, заглянувший в бумажники членов жюри, и неуверенный в себе гопник, и предприимчивая невеста, засыпавшая жениху глаза солью с праздничного каравая...
Настоящая музыкальная битва разразилась под самый занавес — одинаково крупные мурашки побежали по спинам зрителей от трогательного мюзикла о сложностях любви от «Северного квартала» и от несравненного пасодобля от команды «Товарный чек». В финале мероприятия зрители обрушили на квнщиков громкие и продолжительные аплодисменты, а на самих зрителей обрушилось несколько десятков ярких воздушных шаров, которые все это время висели под потолком зала.
Итог сражения городских квнщиков мы уже знаем: победителями стали ребята из «СК». Массу призов получили отдельные игроки и команды-финалисты от спонсоров мероприятия интернет-провайдера «Планета», мобильного оператора «Мотив», спорткомплекса «Гора Белая» и других добрых партнеров этого фестиваля. А организаторы в лице директора фестваля Дмитрия Яшенкова приподнесли победителям, пожалуй, самый главный приз - право быть организаторами «Новой версии» в новом сезоне
© Александра Балуева, TagilCity.ru