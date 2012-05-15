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Команда «Северный квартал» - победитель фестиваля «Планета. Новая версия». Второй год подряд (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Команда «Северный квартал» - победитель фестиваля «Планета. Новая версия». Второй год подряд (ФОТО)

15 мая 2012, 16:02ОбществоАлександра Логинова
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