Команда «Северный квартал» - победитель фестиваля «Планета. Новая версия». Второй год подряд (ФОТО)

Если еще в начале финальной игры, на приветствии, команды позволяли себе немного стушеваться или запутаться в словах, то уже после первых оценок и «триатлона» зал понял: впереди его ждет жесткая, но веселая борьба. Так, за все время финальных выступлений (а это по 2 полноценных выступления у каждой из 6 команд плюс несколько отдельных батлов за лучшую шутку) зритель увидел массу необычного: зайцев с ушами из очаровательных девичьих ножек, необыкновенно послушных школьников, бумажного Ромео с картонной шпагой и такой же бумажной Джульеттой (в лице одного исполнителя, кстати)... Был и скромный гаишник, который выпрашивал взятку с помощью фокусов, и экстрасенс, заглянувший в бумажники членов жюри, и неуверенный в себе гопник, и предприимчивая невеста, засыпавшая жениху глаза солью с праздничного каравая...