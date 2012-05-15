Нижнетагильские МГЕРовцы отличились: обещали помыть окна ветеранам и не помыли
Внепланово на заседании политсовета всплыл вопрос о деятельности «Молодой гвардии» Нижнего Тагила.
Как выяснилось, накануне дня Великой Победы молодогвардейцы пообещали помочь ветеранам ВОВ и труженикам тыла с мытьем окон в занимаемых ими квартирах. Активисты движения собрали заявки, но свое обещание так и не выполнили, заявила член политсовета Ольга Савельева. Лидер городских молодогвардейцев Вячеслав Сторожев признался, что ему об этом ничего не было известно, но готов принять все меры для исправления ситуации.
Стоит уточнить, заявки на мытье окон действительно принимал один из молодогвардейцев, работающий теперь в исполкоме местного отделения партии.
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© Владимир Инжеватов