Нижнетагильские МГЕРовцы отличились: обещали помыть окна ветеранам и не помыли

Как выяснилось, накануне дня Великой Победы молодогвардейцы пообещали помочь ветеранам ВОВ и труженикам тыла с мытьем окон в занимаемых ими квартирах. Активисты движения собрали заявки, но свое обещание так и не выполнили, заявила член политсовета Ольга Савельева. Лидер городских молодогвардейцев Вячеслав Сторожев признался, что ему об этом ничего не было известно, но готов принять все меры для исправления ситуации.