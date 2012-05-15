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Нижнетагильские МГЕРовцы отличились: обещали помыть окна ветеранам и не помыли
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижнетагильские МГЕРовцы отличились: обещали помыть окна ветеранам и не помыли

15 мая 2012, 11:54ОбществоВалерия Лошкарева
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