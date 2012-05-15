Показ выдающихся фильмов о великих художниках пройдет в Нижнем Тагиле
18 мая в Нижнем Тагиле состоится интереснейшее культурное событие в жизни города – музеи откроют свои двери в вечернее и ночное время.
Всероссийский проект «Ночь в музее» поддержит и Нижнетагильский музей изобразительных искусств. В виртуальном филиале Русского Государственного музея пройдет показ фильмов о великих художниках разных времен, сообщает сотрудник музея Наталья Широбакина.
В список картин вошли работы американского, английского, французского, итальянского, румынского и других кинематографов. Посетители «Ночи в музее» смогут увидеть картину «Винсент и Тео» о взаимоотношениях великого художника Ван Гога с братом, «Модильяни» о вражде двух дерзких гениев - Модильяни и Пикассо, «Климт» о первом председателе Венского Сецессиона. В тот же вечер пройдет показ фильма«Рембрандт. Портрет 1669» о том, как великий художник живет в своих собственных картинах, «Фрида» о перепетиях жизни культовой мексиканской художницы, заново научившейся ходить после несчастного случая, и «Девушка с жемчужной серьгой» о самом загадочном портрете Йоханнеса Вермеера.
(Слева направо) - кадры из фильмов «Климт», «Винсент и Тео», «Фрида». На фото к новости - кадр из фильма «Модильяни».
Картины помогут зрителям понять тонкости души гениев мирового изобразительного искусства и даже немного постичь грани их таланта, рассказывают в музее. А просмотр фильмов в месте, насквозь пропитанном духом творчества и искусства, поможет еще больше проникнуться миром, созданным режиссерами РобертомОлтманом, Миком Дэвисом, Раулем Руисом, Йосом Стеллингом, Джули Теймур и Питером Уэббером.
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