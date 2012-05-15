Показ выдающихся фильмов о великих художниках пройдет в Нижнем Тагиле

В список картин вошли работы американского, английского, французского, итальянского, румынского и других кинематографов. Посетители «Ночи в музее» смогут увидеть картину «Винсент и Тео» о взаимоотношениях великого художника Ван Гога с братом, «Модильяни» о вражде двух дерзких гениев - Модильяни и Пикассо, «Климт» о первом председателе Венского Сецессиона. В тот же вечер пройдет показ фильма«Рембрандт. Портрет 1669» о том, как великий художник живет в своих собственных картинах, «Фрида» о перепетиях жизни культовой мексиканской художницы, заново научившейся ходить после несчастного случая, и «Девушка с жемчужной серьгой» о самом загадочном портрете Йоханнеса Вермеера.