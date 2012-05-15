Покупаем пневматику
Довольно большое количество представителей сильной половины человечества увлекается оружием. Благо сейчас на рынке предложен широкий ассортимент таких товаров. На какой винтовке остановить свой выбор?
Современная пневматическая винтовка модели Hatsan 70, турецкого производителя, представлена сегодня в нашей стране в трех модификациях. Модификации: Hatsan mod. 70 – классический Хатсан со стильным черным пластиковым прикладом; Hatsan mod. 70 CAMO – с пластиковым прикладом, который окрашен в «лесной» камуфляж; винтовка пневматическая Hatsan mod.70 MW – с высококачественным деревянным прикладом, которая является наиболее удачной, в визуальном плане, из всей троицы пневматических винтовок Hatsan 70 на сегодняшний день. Как и во многих современных винтовках, в модели Hatsаn 70 можно настроить с легкостью длину хода курка под себя. Выполняется настройка классически — регулировкой болта, который находится под курком:
Для сокращения хода курка необходимо крутить по часовой стрелке и для увеличения хода курка — конечно же, против часовой стрелки. Регулируется, таким образом, длина хода пневматического ружья.
Современные пневматические винтовки изготовлены так, что настройка прицельной планки происходит также очень легко. Отклонения право/лево и верх/вниз возможно настроить при помощи микрометрических винтов. Поворот винта на 0.1 миллиметр, как правило, соответствует отклонению 1 миллиметр на дистанции 10 метров.
Когда выстрел по какой-то причине уходит влево от мишени, следует повернуть первый винт по часовой стрелке, а второй винт вправо – против часовой.
Когда выстрел уходит немного выше мишени, следует повернуть винт второй по часовой стрелке, ниже мишени — против часовой.
Мушка и прицельная планка, - отлично светящиеся. Присутствует удобный стопор под оптику.
Для того, чтобы зарядить винтовку, необходимо одной рукой взять ее за основание, а другой - за ствол. Обратите внимание, что даже если предохранитель был выключен, то он автоматчики встанет в положение «включен».
Для того, чтобы вставить правильно пулю, приведите винтовку в закрытое состояние. Снимите аккуратно предохранитель и произведите выстрел. Винтовка пневматическая Hatsan 70 имеет стальной ствол. Двенадцать нарезов проходят по всему стволу пневматической винтовки.
Не забывайте о том, что при приобретении пневматического оружия в настоящее время необходимо обязательно требовать у продавца сертификат, заверенный печатью магазина, потому что проблемы с милицией никому не нужны. В итоге - вы получите высококачественную пневматическую винтовку, которая, при вложении в нее минимума труда, показывает на практике отличные результаты.