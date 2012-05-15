Покупаем пневматику

Современная пневматическая винтовка модели Hatsan 70, турецкого производителя, представлена сегодня в нашей стране в трех модификациях. Модификации: Hatsan mod. 70 – классический Хатсан со стильным черным пластиковым прикладом; Hatsan mod. 70 CAMO – с пластиковым прикладом, который окрашен в «лесной» камуфляж; винтовка пневматическая Hatsan mod.70 MW – с высококачественным деревянным прикладом, которая является наиболее удачной, в визуальном плане, из всей троицы пневматических винтовок Hatsan 70 на сегодняшний день. Как и во многих современных винтовках, в модели Hatsаn 70 можно настроить с легкостью длину хода курка под себя. Выполняется настройка классически — регулировкой болта, который находится под курком:

Для сокращения хода курка необходимо крутить по часовой стрелке и для увеличения хода курка — конечно же, против часовой стрелки. Регулируется, таким образом, длина хода пневматического ружья.

Современные пневматические винтовки изготовлены так, что настройка прицельной планки происходит также очень легко. Отклонения право/лево и верх/вниз возможно настроить при помощи микрометрических винтов. Поворот винта на 0.1 миллиметр, как правило, соответствует отклонению 1 миллиметр на дистанции 10 метров.

Когда выстрел по какой-то причине уходит влево от мишени, следует повернуть первый винт по часовой стрелке, а второй винт вправо – против часовой.

Когда выстрел уходит немного выше мишени, следует повернуть винт второй по часовой стрелке, ниже мишени — против часовой.

Мушка и прицельная планка, - отлично светящиеся. Присутствует удобный стопор под оптику.

Для того, чтобы зарядить винтовку, необходимо одной рукой взять ее за основание, а другой - за ствол. Обратите внимание, что даже если предохранитель был выключен, то он автоматчики встанет в положение «включен».

Для того, чтобы вставить правильно пулю, приведите винтовку в закрытое состояние. Снимите аккуратно предохранитель и произведите выстрел. Винтовка пневматическая Hatsan 70 имеет стальной ствол. Двенадцать нарезов проходят по всему стволу пневматической винтовки.