Сегодня в Нижнем Тагиле пройдет заседание «В защиту человека труда!»

Лидерыдвижения - Андрей Ветлужских, Игорь Холманских, Евгений Артюх. Региональныеотделения есть во всех территориях УрФО и Перми.

Заседание,на котором соберутся представители всех семи регионов-сторонников, планируютначать с посещения музея при УВЗ и осмотра экспозиции танков и другой техники,которую выпускает «Уралвагонзавод».

Мы прошли этап формирования структурнойосновы нашего движения. Не случайно очередное заседание совета проходит вНижнем Тагиле. Это город, который стал отправной точкой в активизациисовременного рабочего движения. Город, в котором рабочие во всеуслышаниезаявили о своей позиции, полноправном желании участвовать вобщественно-политической жизни страны. -- говорит сопредседатель и лидерсвердловских профсоюзов Андрей Ветлужских.

На повесткеобсуждение способов повышения престижа человека труда, обсудят информационную политику движения, создание фонда вподдержку движения «В защиту человека труда!», а также предстоящие выборы воктябре 2012-го и марте 2013-го.

Само заседание пройдет в ДК им. Окуневас 14.00 до16.00.