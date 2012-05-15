SKODA WEEKEND! Пора на Дачу!
Наконец-то весна! Наконец-то дача! У вас наверняка накопилась масса дел! Сколько вещей туда нужно перевести? Но это не проблема! Мы постарались, чтобы переезд на дачу превратился в настоящий...
Наконец-то весна! Наконец-то дача!
У вас наверняка накопилась масса дел! Сколько вещей туда нужно перевести? Но это не проблема! Мы постарались, чтобы переезд на дачу превратился в настоящий праздник. Приглашаем вас на мероприятие ŠKODAWEEKEND. Приходите, и мы покажем, насколько вместительными могут быть автомобили семейства ŠKODA!
А также вас ждут:
Мастер-класс по созданию мини-альпинария;
Мастер-класс по оформлению хвойных растений;
Мастер-класс по декорированию дачного инвентаря и многое другое!
Так как наш праздник семейный, обязательно приходите с детьми, для них будет работать игровая площадка!
Но и это еще не все: игровая программа, конкурсы, подарки и конечно же тест-драйв автомобилей ŠKODA!
19 мая, 12:00, к/т «Современник» - встречайте дачный сезон вместе с автоцентром Европа Авто Тагил!
Подробности по телефону: (3435) 48 04 64