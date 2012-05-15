SKODA WEEKEND! Пора на Дачу!

Наконец-то весна! Наконец-то дача!

У вас наверняка накопилась масса дел! Сколько вещей туда нужно перевести? Но это не проблема! Мы постарались, чтобы переезд на дачу превратился в настоящий праздник. Приглашаем вас на мероприятие ŠKODAWEEKEND. Приходите, и мы покажем, насколько вместительными могут быть автомобили семейства ŠKODA!

А также вас ждут:

Мастер-класс по созданию мини-альпинария;

Мастер-класс по оформлению хвойных растений;

Мастер-класс по декорированию дачного инвентаря и многое другое!

Так как наш праздник семейный, обязательно приходите с детьми, для них будет работать игровая площадка!

Но и это еще не все: игровая программа, конкурсы, подарки и конечно же тест-драйв автомобилей ŠKODA!

19 мая, 12:00, к/т «Современник» - встречайте дачный сезон вместе с автоцентром Европа Авто Тагил!