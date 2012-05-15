SMS-розетка – первый шаг на пути к «умному дому»

Зачем нужна SMS-розетка?

Управлять питанием компьютера, вентилятора, кондиционера, обогревателя, систем подогрева воды или полов, полива растений, систем освещения и любых других приборов посредством SMS-сообщения с мобильного телефона – вот основная миссия этого гаджета. Выключить «забытые» электроприборы теперь легко и просто, даже если вы находитесь за тысячи километров от дома! Просто воспользуйтесь командой отключения питания.

Команда включения также может пригодиться. К примеру, зимой, по пути на дачу, включить обогреватель, а в жаркий летний день при необходимости включить полив цветочных клумб на дачном участке. Команды можно направлять как по SMS, так и с помощью голосовых вызовов.

То в жар, то в холод…

Еще одна важная функция SMS-розетки – климат-контроль. Устройство имеет встроенный температурный датчик, который позволяет включать/выключать электроприбор (например, электронагреватель) в зависимости от температуры в помещении. Также «мобильная розетка» может уведомлять владельца о текущей температуре в виде SMS-сообщения, отправляемого на телефон.

Обратная связь

SMS-розетка может информировать абонента о включении или отключении электроприборов, резком изменении температуры или достижении определенного температурного предела. Также если у вас дома или в офисе отключат электроэнергию, SMS-розетка заранее предупредит об этом с помощью SMS-сообщения и даст знать, когда электричество появится вновь.