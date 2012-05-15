SMS-розетка – первый шаг на пути к «умному дому»
В России технология «Умный дом» пока только набирает обороты. Если вы пока не готовы полностью автоматизировать свои апартаменты, обратите внимание на новый мобильный гаджет. SMS-розетка подойдет не только тем, кто забывает выключать утюги, но и тем, кто следит за новинками в области «умных» технологий и стремится сделать свою жизнь максимально комфортной. Выясним, что это за устройство, и в каких ситуациях оно может пригодиться!
Зачем нужна SMS-розетка?
Управлять питанием компьютера, вентилятора, кондиционера, обогревателя, систем подогрева воды или полов, полива растений, систем освещения и любых других приборов посредством SMS-сообщения с мобильного телефона – вот основная миссия этого гаджета. Выключить «забытые» электроприборы теперь легко и просто, даже если вы находитесь за тысячи километров от дома! Просто воспользуйтесь командой отключения питания.
Команда включения также может пригодиться. К примеру, зимой, по пути на дачу, включить обогреватель, а в жаркий летний день при необходимости включить полив цветочных клумб на дачном участке. Команды можно направлять как по SMS, так и с помощью голосовых вызовов.
То в жар, то в холод…
Еще одна важная функция SMS-розетки – климат-контроль. Устройство имеет встроенный температурный датчик, который позволяет включать/выключать электроприбор (например, электронагреватель) в зависимости от температуры в помещении. Также «мобильная розетка» может уведомлять владельца о текущей температуре в виде SMS-сообщения, отправляемого на телефон.
Обратная связь
SMS-розетка может информировать абонента о включении или отключении электроприборов, резком изменении температуры или достижении определенного температурного предела. Также если у вас дома или в офисе отключат электроэнергию, SMS-розетка заранее предупредит об этом с помощью SMS-сообщения и даст знать, когда электричество появится вновь.
«Благодаря комплекту «SMS-розетка» от компании МОТИВ абоненты могут не беспокоиться о безопасности своей квартиры или загородного дома и сделать свою жизнь более комфортной с помощью дополнительных функций мобильного гаджета: например, функции климат-контроля. Также стоит отметить относительно невысокую стоимость «умной» розетки – 3000 рублей за само устройство плюс 100 рублей на баланс SIM-карты. Исходящее сообщение на номер SMS-розетки оплачивается согласно условиям вашего тарифа, а ответное SMS от устройства обойдется абонентам МОТИВа всего в 19 копеек. Приобрести и подключить комплект «SMS-розетка» вы можете в Офисах компании МОТИВ» отмечает Коммерческий директор ТГ МОТИВ Екатерина Хворостова.