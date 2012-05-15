Трехрублевые монеты появятся в России

Аверс монеты представлен изображением двуглавого орла,подписан памятный год, указан драгоценный материал, из которого изготовленамонета, а также проба. Реверсы будутразными: с изображением лыжника, прыгающего с трамплина, сноубордиста, с рисункомскелетониста, еще монеты с фристайлистом, биатлонистом на огневой позиции,хоккеистом и фигуристкой.