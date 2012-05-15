Трехрублевые монеты появятся в России
15 мая 2012, 11:42Общество
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К XXII Олимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи Сбербанк России выпустил очередные памятные монетки. Интересно то, что их номинал будет равен трем рулям, практически советская «трешка».
Аверс монеты представлен изображением двуглавого орла,подписан памятный год, указан драгоценный материал, из которого изготовленамонета, а также проба. Реверсы будутразными: с изображением лыжника, прыгающего с трамплина, сноубордиста, с рисункомскелетониста, еще монеты с фристайлистом, биатлонистом на огневой позиции,хоккеистом и фигуристкой.
Есть также трехрублевая монета, правда, прямоугольная, котораяизображает леопарда - официальный талисман Олимпийских игр в Сочи.
Стоит отметить, что в преддверии игр появятся монетыноминалом в 50, 100 и 1000 рублей.
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