В Екатеринбурге пройдет митинг за строительство «Парка экстремальных видов спорта»

Акцию организует Первая молодежная партия, члены которой тоже поддерживают инициативу строительства в Екатеринбурге спортивной площадки.

Уличный спорт - это очень важный элемент молодежной культуры и пропаганды здорового образа жизни. Улицы города не приспособлены для занятий некоторыми видами спорта, спортсменам нужно отдельное место рассказывают представители Первой молодежной партии.

Инициативу готовы поддержать и в администрации Екатеринбурга. Дмитрий Лихачев, помощник по молодежной политике главы города Евгения Порунова, уверен, что строительство данного сооружения необходимо городу для развития молодежной политики.

Мы должны поддерживать хорошие предложения, которые действительно могут стать интересными проектами, реализованными в нашем городе отмечает Лихачев.

По задумке инициаторов проекта, «Парк эктремальных видов спорта» может приносить не только пользу, но и прибыль, поэтому проект может быть интересен инвесторам. На площадке парка можно открыть магазины, в том числе специализированные, а также развлекательные учреждения.

Строительство такого парка - это вопрос времени, мы уверены, что объединив усилия сможем найти финансирование на строительство заявляют представители Первой молодежной партии.