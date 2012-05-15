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В Екатеринбурге пройдет митинг за строительство «Парка экстремальных видов спорта»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Екатеринбурге пройдет митинг за строительство «Парка экстремальных видов спорта»

15 мая 2012, 15:43ОбществоЕвгения
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