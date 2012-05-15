В России будет создан реестр экспертов научно-технической сферы

Реестр представляет собой совокупность сведений об учёных и специалистах, гражданах Российской Федерации, осуществляющих экспертную деятельность в научно-технической сфере. Сведения, включенные в реестр, формируются на основе данных, представляемых экспертами в Карточке-анкете, заполненной в соответствии с Правилами. Реестр ведется в виде электронной Базы данных, позволяющей осуществлять поиск экспертов по всем информационным полям карточки-анкеты или по любым их сочетаниям говорится на сайте ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.