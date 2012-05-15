В России будет создан реестр экспертов научно-технической сферы
В целях эффективного использования научного и практического потенциала ученых специалистов России в экспертной деятельности при формировании и реализации инновационных проектов и программ разного уровня Министерством образования и науки РФ создаётся федеральный реестр экспертов научно-технической сферы.
Ознакомиться с критериями и принципами отбора можно на сайте Федерального исследовательского научно-консультационного центра экспертизы.
Реестр представляет собой совокупность сведений об учёных и специалистах, гражданах Российской Федерации, осуществляющих экспертную деятельность в научно-технической сфере. Сведения, включенные в реестр, формируются на основе данных, представляемых экспертами в Карточке-анкете, заполненной в соответствии с Правилами. Реестр ведется в виде электронной Базы данных, позволяющей осуществлять поиск экспертов по всем информационным полям карточки-анкеты или по любым их сочетаниям говорится на сайте ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.
Отличительной особенностью реестра является то, что направления экспертной деятельности зарегистрированных в нём экспертов классифицированы в соответствии с Государственным рубрикатором научно-технической информации. Это позволяет устанавливать соответствия между содержанием объекта экспертизы (проекта, программы, НИОКР) и профессиональным выбором эксперта для осуществления экспертной оценки указанного объекта.