В Тагиле займутся Привокзальной площадью: отремонтируют фасады вокзала, уберут незаконную торговлю, накажут нечистоплотных маршрутчиков
Благоустройство территорий близ авто- и железнодорожного вокзалов стало темой очередного рабочего совещания мэра Валентины Исаевой. Много поручений раздала она администрации Тагилстроевского района, ответственной за эту территорию.
Среди них решение вопросов по сносу незаконно установленных торговых киосков и борьба с несанкционированной торговлей. Решить эти задачи ответственным лицам предстоит в недельный срок. Сотрудники управления инвестиций, архитектуры и градостроительства же должны будут через неделю предоставить Главе варианты обустройства Привокзальной площади. Видимо, ради этого Валентина Павловна выйдет из двухнедельного отпуска, в который уходит в начале следующей недели.
Привокзальная площадь должна преобразиться ко Дню города, рассказывают в пресс-службе Администрации. На ремонтфасада здания вокзала будет выделено порядка 10 миллионов рублей.
Достанется и нечистоплотным водителям маршруток. Мэр поручила председателю административной комиссии Тагилстроевского района и представителям городского УВД штрафовать водителей маршрутных такси, которые оставляют после себя грязь в местах ожидания своей очереди выхода на линию.
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