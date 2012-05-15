В Тагиле займутся Привокзальной площадью: отремонтируют фасады вокзала, уберут незаконную торговлю, накажут нечистоплотных маршрутчиков

Среди них решение вопросов по сносу незаконно установленных торговых киосков и борьба с несанкционированной торговлей. Решить эти задачи ответственным лицам предстоит в недельный срок. Сотрудники управления инвестиций, архитектуры и градостроительства же должны будут через неделю предоставить Главе варианты обустройства Привокзальной площади. Видимо, ради этого Валентина Павловна выйдет из двухнедельного отпуска, в который уходит в начале следующей недели.