Яркий эко-фестиваль пройдет в Екатеринбурге
15 мая 2012, 09:49ОбществоЕвгения
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Эко-фестиваль пройдет 18 мая с 17:00 до 20:00 в екатеринбургском парке «Динамо». Как сообщили организаторы, этот фестиваль — яркий микс из активных игр, оздоровительных техник, раздельного сбора вторсырья, выступления «барабанов за мир», мастер-классов по вторичному использованию вещей и открытых лекций.
Фестиваль проводится, чтобы привлечь внимание екатеринбуржцев и гостей города к теме бережного и этичного отношения к окружающей среде, чтобы популяризировать этнокультурный симбиоз народных традиций и современности, а также чтобы познакомить всех желающих с оздоровительными техниками и здоровым питанием.
В программе фестиваля — шоу огня, фейерверк, занятия йогой, лекции и мастер-классы.
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