Яркий эко-фестиваль пройдет в Екатеринбурге

Фестиваль проводится, чтобы привлечь внимание екатеринбуржцев и гостей города к теме бережного и этичного отношения к окружающей среде, чтобы популяризировать этнокультурный симбиоз народных традиций и современности, а также чтобы познакомить всех желающих с оздоровительными техниками и здоровым питанием.