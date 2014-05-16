Французский гиперкар Genty Akylone сделают 1200-сильным

Первоначально для гиперкара в Genty планировали использовать 4,8-литровый мотор V8 собственного производства. Теперь в компании решили увеличить объем этого битурбо агрегата до шести литров, а мощность – с 1000 до 1200 лошадиных сил (крутящий момент в 1200 Нм остался на прежнем уровне). Семиступенчатая секвентальная коробка передач заменена на шестидиапазонную. Масса и развесовка остались такими же: 1100 килограммов при 42:58 в пользу задней оси.

На динамические характеристики все это не повлияло: как и ранее, производитель уверяет, что машина сможет разгоняться с нуля до ста километров в час за 2,7 секунды. Двести километров в час купе наберет за 7,2 секунды, а 300 – за 14 секунд. Максимальная скорость – 350 километров в час.

Перемены во внешнем виде гиперкара по сравнению с концептом трехлетней давности незначительные: французы установили другой задний бампер, изменили форму светодиодной техники в задних фонарях и поставили другие патрубки выхлопной системы. Интерьер же, наоборот, был переделан полностью. Основные отличия – в передней и приборной панелях.

Проект Akylone пока существует только на бумаге. Исполнительный директор фирмы Фредерик Женти сообщил, что на создание демонстрационного прототипа Akylone необходимы средства. Руководитель обратился с просьбой о финансовой помощи к предпринимателям из Китая, Катара, США и России.