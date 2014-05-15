General Motors отзовет 2,7 миллиона машин

Самый масштабный отзыв затронет 2,44 миллиона машин. Под эту кампанию попадают Chevrolet Malibu (2004-2012 модельного года), универсалы Malibu Maxx (2004-2007 года), семейство Pontiac G6 (2005-2010 года) и седаны Saturn Aura (2007-2010 года). У этих автомобилей есть вероятность отказа стоп-сигналов из-за плохого контакта проводки, вызванного окислением. Этот же дефект может сказаться на работе круиз- и трекшн-контроля, а также системы стабилизации.

Представители General Motors сообщили, что концерн получил «несколько сотен» жалоб от владельцев этих машин. Известно о как минимум 13 авариях с двумя пострадавшими по причине несрабатывания стоп-сигналов.

Также будет отозвано 140 тысяч седанов Chevrolet Malibu 2014 модельного года, оснащенных 2,5-литровыми моторами и системой «старт-стоп», по причине неисправности гидроусилителя тормозов. Еще 111,8 тысячи спорткаров Chevrolet Corvette 2005-2007 модельного года отправятся на сервис из-за сотен жалоб на проблемы с включением ближнего света.

Кроме того, будет отозвано 19,2 тысячи седанов и купе Cadillac CTS 2013-2014 модельного года из-за неисправности стеклоочистителей, а также 477 пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra (2014-2015 модельный год), у которых обнаружился дефект поперечной рулевой тяги.

На пять новых сервисных кампаний будет потрачено 200 миллионов долларов. Отзывы, как ожидается, затронут только североамериканский рынок.