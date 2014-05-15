General Motors отзовет 2,7 миллиона машин
Концерн General Motors объявил о пяти новых сервисных акциях, которые в общей сложности затрагивают 10 моделей и 2,7 миллиона автомобилей. Таким образом, всего в текущем году американский производитель отправит на сервис более 10 миллионов машин. Об этом сообщает Detroit Free Press.
Самый масштабный отзыв затронет 2,44 миллиона машин. Под эту кампанию попадают Chevrolet Malibu (2004-2012 модельного года), универсалы Malibu Maxx (2004-2007 года), семейство Pontiac G6 (2005-2010 года) и седаны Saturn Aura (2007-2010 года). У этих автомобилей есть вероятность отказа стоп-сигналов из-за плохого контакта проводки, вызванного окислением. Этот же дефект может сказаться на работе круиз- и трекшн-контроля, а также системы стабилизации.
Представители General Motors сообщили, что концерн получил «несколько сотен» жалоб от владельцев этих машин. Известно о как минимум 13 авариях с двумя пострадавшими по причине несрабатывания стоп-сигналов.
Также будет отозвано 140 тысяч седанов Chevrolet Malibu 2014 модельного года, оснащенных 2,5-литровыми моторами и системой «старт-стоп», по причине неисправности гидроусилителя тормозов. Еще 111,8 тысячи спорткаров Chevrolet Corvette 2005-2007 модельного года отправятся на сервис из-за сотен жалоб на проблемы с включением ближнего света.
Кроме того, будет отозвано 19,2 тысячи седанов и купе Cadillac CTS 2013-2014 модельного года из-за неисправности стеклоочистителей, а также 477 пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra (2014-2015 модельный год), у которых обнаружился дефект поперечной рулевой тяги.
На пять новых сервисных кампаний будет потрачено 200 миллионов долларов. Отзывы, как ожидается, затронут только североамериканский рынок.
В марте американский концерн отозвал более 2,6 миллиона машин по причине расшатанных замков зажигания. При этом почти 2,2 миллиона из этих автомобилей были отозваны повторно. Из-за этого были уволены два ведущих инженера General Motors, а приблизительные расходы на устранение неполадок составили 1,3 миллиарда долларов.