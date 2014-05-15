Госпиталь инновационных технологий откроется летом. Идет набор специалистов

Как стало известно, в настоящее время проходит набор специалистов узкой специальности. Соответствующая информация размещена в профессиональном медицинском издании, которое охватывает 25 крупных городов России, а также страны СНГ. Это позволяет говорить о том, что персонал центра будет состоять из приезжих специалистов. Кстати, именно для сотрудников на территории комплекса выстроены комфортабельные апартаменты.