Госпиталь инновационных технологий откроется летом. Идет набор специалистов
В Нижнем Тагиле подходит к концу реализация первого этапа – строительство и пуск первой очереди Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, известного тагильчанам как Госпиталь инновационных технологий. Напомним, всего очередей – две. Пуск последней запланирован на 2015 год. Сейчас идет набор персонала.
Как стало известно, в настоящее время проходит набор специалистов узкой специальности. Соответствующая информация размещена в профессиональном медицинском издании, которое охватывает 25 крупных городов России, а также страны СНГ. Это позволяет говорить о том, что персонал центра будет состоять из приезжих специалистов. Кстати, именно для сотрудников на территории комплекса выстроены комфортабельные апартаменты.
В центр требуются опытные врачи – аналитики в области ортопедии и вертебрологии для работы в амбулаторно-поликилиническом отделении.
Напомним, помимо доминирующего вида деятельности – ортопедии и вертебрологии (60-65% мощностей), в центре будут развивать гастроэнтерологию, дерматологию, гинекологию, колопроктологию, урологию, неврологию, офтальмологию, стоматологию, реабилитацию, оториноларингологию, маммологию, иммунологию, кардиологию, эндокринологию, хирургию и терапию.
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