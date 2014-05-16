Новый кроссовер Suzuki пойман шпионами
16 мая 2014, 02:00ОбществоРОман БОТов
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В сети появились первые изображения нового компактного кроссовера Suzuki, пойманного в камуфляже во время тестовых испытаний. Автомобиль готовится составить конкуренцию Nissan Juke. По размерам новый Suzuki будет меньше, чем Suzuki SX4 S-Cross, недавно запущенный в производство, но позаимствует у него линейку двигателей (1,6-литровые бензиновый и дизельный моторы мощностью 118 л.
с.) и систему полного привода AllGrip. Новый кроссовер будет выпускаться на производственных мощностях Suzuki в Венгрии, в продажу автомобиль поступит весной следующего года.
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