Новый Урал засветился на публике
15 мая 2014, 09:37ОбществоРОман БОТов
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Жителям Миасса посчастливилось наблюдать уникальный экземпляр обновлённого грузовика Урал. Внешность автомобиля практически не изменялась с 1961 года, поэтому перемены по праву можно назвать радикальными. На шасси самосвала Урал-55571 инженеры установили переработанную кабину от Газели-Next.
О планах на такую модификацию ранее сообщал Бу Инге Андерссон, находившийся на посту руководителя группы ГАЗ. Текущее же руководство никак не комментирует новинку, даты официальной презентации нового Урала также пока неизвестны.
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