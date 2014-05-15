Они не только спасают, но и наводят порядок на улицах Нижнего Тагила (ФОТО)

Сотрудники центра принимали участие в уборке территории, чистили газоны от мусора, приводили в порядок клумбы, готовя их под посадку цветов, убирали из-под деревьев листву. В итоге немалое количество мешков с мусором было вывезено, а территория учреждения стала ухоженной и чистой.

Еще одно важное мероприятие прошло в этот же день - субботник на горе Шихан. В связи с тем, что 16 мая будут проходить городские соревнования «Юный спасатель-2014», необходимо было убрать большое количество мусора, чтобы дети смогли безопасно состязаться на сложных этапах соревнований. Сотрудники Центра защиты населения, отдела гражданской защиты Администрации города, специалисты Управления образования города, спасатели поисково-спасательной службы принимали участие в уборке территории горы.

Было собрано большое количество мешков с мусором. Территория места проведения мероприятия стала намного чище, хотя 15 мая сотрудники станции юных туристов «Полюс» вновь собираются чистить территорию горы Шихан, чтобы точно сделать соревнования более безопасными и комфортными для детей.

Фотографии с сайта Центра защиты населения Нижнего Тагила