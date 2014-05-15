Показатель нового качества жизни – детский сад. Депутаты Тагила проверили новые здания

По информации, представленной «Службой заказчика городского хозяйства», в 2013 году были введены в эксплуатацию детские сады:

на 110 мест по ул. Ермака, 43, затраты на капитальный ремонт 59 млн. рублей.

на 200 мест по пр. Вагоностроителей, 43 - стоимость объекта 133,5 млн. рублей;

на 270 мест по ул. Удовенко, 18 - 137 млн. рублей.

Фактически же на полную мощность к настоящему времени работает только детский сад на Лебяжке, открытый в декабре прошлого года. Но свою первую зиму реконструированное здание 1973 года постройки пережило с потерями: в подвале скапливается вода, от чего кафель на первом этаже рухнул со стен. С причинами подтопления еще предстоит разобраться городским службам, но, по общему мнению, строительство нового детского учреждения, как показал этот пример, зачастую эффективнее капитального ремонта старого.

Новое здание на Вагоностроителей, 43 построено с использованием самых современных материалов и технологий, продумано все до мелочей: к примеру, вместо традиционного забора установлены шумовые и пылезадерживающие экраны, во время прогулок дети защищены от сквозняков. Выше пределов родительских мечтаний оборудованы группы, актовый и спортивный залы. Сегодня детский сад посещают только 102 ребенка, что составляет половину от плановой цифры. К сентябрю, после завершения процедур лицензирования, новостройка начнет работать с полной нагрузкой.

На сентябрь намечено открытие и нового садика на ГГМ. Разрешение на ввод его в эксплуатацию было получено в декабре 2013 года, однако, вскрытые недоделки до сих пор устраняются: идет ремонт треснувшей облицовки фасада, благоустройство территории и косметический ремонт первого этажа. По словам строителей, муниципальный контракт включает условие гарантийных обязательств по устранению недостатков в течение пяти лет.

В целом же все новые детские сады, по оценке депутатов, стали украшением города, показателем принципиально нового качества жизни.

Как сообщили представители управления образования администрации города, в 2014 году панируется ввести в эксплуатацию еще четыре детских сада: на 270 мест по ул. Калинина, на 270 мест в микрорайоне «Свердловский», на 110 мест по ул. Карла Маркса, 59 и на 130 мест по ул. Тельмана. Правительство Свердловской области подтвердило выделение на эти цели 157 млн. рублей.