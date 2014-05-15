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Показатель нового качества жизни – детский сад. Депутаты Тагила проверили новые здания
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Показатель нового качества жизни – детский сад. Депутаты Тагила проверили новые здания

15 мая 2014, 13:30Общество
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