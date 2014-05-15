Rolls-Royce готовят SUV

Таким образом, модель станет ответом на другой британский SUV класса люкс – Bentley EXP 9 F. Директор дизайнерского подразделения Rolls-Royce описал проект как «Mercedes GLK – плюс-плюс», и назвал примерную цену кроссовера – 200 000 фунтов стерлингов.