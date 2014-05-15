Rolls-Royce готовят SUV
15 мая 2014, 09:38ОбществоРОман БОТов
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В цехах британской компании Rolls-Royce ведётся активная разработка нового люксового кроссовера. Представители компании поделились с широкой публикой скетчами готовящейся модели – как будет выглядеть Rolls-Royce SUV вживую – пока неизвестно. Примерная дата появления роскошного кроссовера от RR - вторая половина 2017 года.
Таким образом, модель станет ответом на другой британский SUV класса люкс – Bentley EXP 9 F. Директор дизайнерского подразделения Rolls-Royce описал проект как «Mercedes GLK – плюс-плюс», и назвал примерную цену кроссовера – 200 000 фунтов стерлингов.
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