Сегодня - День семьи: как отмечают этот праздник в Нижнем Тагиле

В каждой семье сохраняются свои собственные ценности, культура, преемственность поколений и традиции. Именно это помогает крепнуть государству и воспитывать настоящего «человека». Издавна о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства.

Ежегодно в каждом городе проводятся различные мероприятия, призванные напомнить горожанам об институте семьи. И Нижний Тагил не стал исключением. В Управлении культуры администрации Нижнего Тагила сообщили, что на ближайшую неделю запланированы следующие мероприятия, посвященные международному дню семей.

15 мая:

в 16.00 в ДКШ (К.Маркса, 37/39) состоится городское торжественное собрание, посвященное Международному Дню семьи.

в 18.00 - Праздник «Всей семьей во Дворец», посвященный Всероссийскому дню семьи, любви и верности (отчетный юбилейный концерт ансамбля «Хорошки»), зрительный зал ДК «Юбилейный».

16 мая в 17.30 состоится отчетный концерт вокально-эстрадного коллектива «Смайл» и клуба игры на гитаре «Мелодика», приуроченный ко Дню семьи, зрительный зал Дворца национальных культур.

Кроме того, напоминаем, в Нижнем Тагиле до 1 июня продолжается прием заявок на участие в ежегодном городском конкурсе «Молодая семья». А в августе для участников будут организованы конкурсные этапы.