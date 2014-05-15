Состоялся обучающий семинар для партнеров Славдом
Компания Славдом провела 22 апреля обучающий семинар для своих покупателей и партнеров. Темой мероприятия стали «Стеновые материалы».
Компания Славдом провела 22 апреля обучающий семинар для своих покупателей и партнеров. Темой мероприятия стали «Стеновые материалы». Совместно с компанией Славдом организаторами семинара выступали производители строительных материалов: ЛСР-Стеновые (Россия), BAUMIT (Россия/Австрия) и BAUT (Литва). На обучение были приглашены представители торговых и строительных компаний Петербурга, Ленинградской области и других регионов страны. В мероприятии участвовали более 50 компаний. Все они имели возможность задать консультантам свои вопросы и разъяснить непонятные моменты по эксплуатации стеновых материалов данных марок. Кроме непосредственно семинара все участники имели возможность пообщаться с производителями в неформальной обстановке во время кофе-брейка.
- На семинаре компания ЛСР-Стеновые презентовала первые российские клинкерные материалы: облицовочный кирпич RAUF Fassade и тротуарную брусчатку RAUF Design.
- Компания BAUMIT представила фасадные штукатурки, клеевые смеси и цветные кладочные растворы.
- Производитель BAUT демонстрировал системы креплений кирпичной кладки - перемычки и навесные фасады.
Слушателям была представлена информация об ассортиментном ряде указанной продукции, ее свойствах и особенностях применения.
Менеджеры дилерского отдела разъяснили преимущества сотрудничества с компанией Славдом и об особенностях работы складских терминалов. В завершении встречи они представили специальный сервис на сайте Славдом для дилеров и партнеров.
Уже традиционным стал конкурс призов, который проводят организаторы в конце семинара.
Компания Славдом выражает благодарность своим партнерам за организацию и участие в мероприятии. Благодаря нашим общим усилиям мероприятие как всегда прошло на самом высоком уровне.