Состоялся обучающий семинар для партнеров Славдом

Компания Славдом провела 22 апреля обучающий семинар для своих покупателей и партнеров. Темой мероприятия стали «Стеновые материалы». Совместно с компанией Славдом организаторами семинара выступали производители строительных материалов: ЛСР-Стеновые (Россия), BAUMIT (Россия/Австрия) и BAUT (Литва). На обучение были приглашены представители торговых и строительных компаний Петербурга, Ленинградской области и других регионов страны. В мероприятии участвовали более 50 компаний. Все они имели возможность задать консультантам свои вопросы и разъяснить непонятные моменты по эксплуатации стеновых материалов данных марок. Кроме непосредственно семинара все участники имели возможность пообщаться с производителями в неформальной обстановке во время кофе-брейка.