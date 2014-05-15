С мая 2014 г в Нижнем Тагиле можно быстро и дешево получить свидетельства СРО (допуски СРО) и сертификаты ИСО!!!!!!!!

Сертификацию на соответствие ГОСТ ISO 9001-2011, как правило, проходят: строительные, изыскательские и проектные компании; компании, специализирующиеся на техническом обслуживании, эксплуатирующие организации; торговые компании, частные охранные и производственные предприятия. Кроме того, на нашей практике встречались сельскохозяйственные предприятия, образовательные учреждения, государственные структуры, страховые компании и многие другие организации. Получение сертификата ISO может быть связано с необходимостью переоформить сертификаты старого образца.