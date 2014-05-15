TagilCity.ru подсчитал беды садов Нижнего Тагила: пустой бюджет, плохие дороги, трубы, мусор... (ФОТО)

Проблемы сада начинаются уже на въезде. Вот уже несколько лет подряд для жителей поселка Горбуново в Нижнем Тагиле и владельцев дачных участков вопрос о ремонте улицы Радужной, что соединяет сады с городом, является актуальным. Много раз эту улицу «проходили грейдером», присыпали сколом, но из года в год ситуация только усугубляется. Большие и частые маленькие ямы, которыми усыпана Радужная, - настоящее испытание для всех без исключения автомобилистов. Здесь и огромные лужи после каждого дождя – как следствие отсутствия дренажной канавы.

В МУП «Тагилдорстрой» TagilCity.ru заявили, что в настоящее время «идет процесс согласования по отсыпке улиц частного сектора с МКУ «Служба заказчика городского хозяйства». В Службе заказчика TagilCity.ru сообщили, что данная улица в смете не заложена, поэтому в 2014 году будет осуществлено только профилирование, или грейдирование.

Ольга Владимировна, председатель сада «Леба», рассказала журналисту TagilCity.ru и о других проблемах сада, которыми буквально связаны соседствующие кооперативы. Но прежде, председатель рассказала об особенностях своей работы, которая наверняка для многих тагильчан является секретом.

Действительно, любой садоводческий кооператив можно считать проекцией города, только в меньшем масштабе, с собственным правлением, или администрацией, жителями. Да и проблемы у этих объединений одни и те же, что и у большого города.

Ольга Владимировна работает председателем уже третий год. Рассказывает, что стала им во многом благодаря своему «пробивному» характеру, организаторским способностям и готовностью решать любые проблемы ценой свободного времени и собственных ресурсов. Несмотря на то, что общение с людьми ей нравится, отношение и реакция людей на просьбы и решения порой заставляет опускать руки. Но ненадолго. Ольга Владимирова научилась любое мнение не только воспринимать, но и учитывать в дальнейшей работе. Говорит, что советы от «старожилов» сада – самые ценные и полезные. Любой управленец знает, что «всем мил не будешь».

Долгие годы в саду был открыт только один въезд для автомобилей, но с увеличением количества водителей, это стало проблемой. Тогда Ольга Владимировна приняла решение открыть вторые ворота, вопреки недовольствам некоторых жителей. Более того, под руководством председателя была расширена Центральная улица, состояние которой сейчас гораздо лучше, чем в прежние годы.

Однажды пользователь TagilCity.ru оставил комментарий, касающийся деятельность председателей, в публикации о праздновании Дня Рождения сада: «Это не только в вашем саду, это стиль жизни председателей всех садов - выкружить деньги садоводов в свой карман, там ведь нет строгого учета, а кассиры, как правило, подружки председателей», – пишет пользователь Маруся.

Я не вижу смысла грести деньги садоводов себе. У нас заработная плата – 5 тысяч рублей. Я считаю, чем больше возьмешь, тем больше потеряешь. Как говорят, «копейка к копейке - рубль набегает». Я медленно, но коплю. Положено мне 5 тысяч, я буду получать – пять тысяч. Если посчитают садоводы нужным меня поблагодарить, если я хорошо работаю, я тоже этому рада. Элементарно – прийти и сказать: «Оля, спасибо, что ты есть». Просто мне дорого общение.

Сейчас многие сады обрели самостоятельность, а прежде были подшефными. Большая сложность – бюджет сада, в который ни одной лишней копейки не поступает, даже от города. Все траты председатель обязан согласовывать с членами правления, только после их одобрения работы выполняются. Именно на других членов правления распределяются полномочия и ответственность председателя.

Бюджет данного сада председатель формирует исходя из того, как сформировалась система в прошлые годы – ежегодные взносы от каждого садовода. Сейчас он составляет почти 2 300 рублей. В первую очередь рассчитывается заработная плата всему персоналу. Потом – если назревает проблема, на которую нужно потратить деньги, определяется приоритет, происходит поиск путей выполнения работ (обычно выбирается самое дешевое).

Головная боль – магистральные трубы, по которым до участков поступает вода. Сейчас они очень дорогие и требуют замены. Многочисленные протечки, а также моральная и физическая изношенность.

Электроэнергия. В саду два насоса, по которым подается вода - питьевая и поливочная. Уличное освещение сада – только зимой, летом стараются экономить, ведь из года в год цены на электроэнергию растут.

Дороги в саду. В прошлом году была идея обратиться в МУП «Тагилдорстрой» и пройти дороги грейдером и засыпать сколом, он получается дешевле, чем щебень, и ложится лучше. А если в саду появятся «гонщики», то садоводам предоставлялось право создать искусственные неровности. Но удачно получилось выполнить задуманное только на одной улице – на другую не хватило скола.

Противопожарная безопасность. Если пройти по некоторым улицам сада, то можно обнаружить, что между припаркованными не на участке автомобилями вряд ли протиснется пожарная машина в случае чрезвычайной ситуации. По этому поводу сад «Леба», как и любой другой, проверяют представители МЧС. В начале мая в саду инспекторы произвели проверку и постановили, что все транспортные средства должны находиться на участках. Об этом садоводов неоднократно предупреждали. Надо сказать, не все владельцы выполнили требования – машины до сих пор стоят на земле общего пользования.

Мусорка в саду. Эта проблемы для сада также актуальна, как и для большого города. В саду «Леба» есть специальный контейнер для мусора, который стараются вывозить как можно чаще. Иногда сами члены правления ходят с тележкой по саду и собирают бытовые отходы, рассказывает Ольга Владимировна. А нерадивые садоводы приносят к контейнеру даже мебель, хотя он рассчитан на мелкий мусор, а перерабатывать перед вывозом его просто некому. Кроме того, вне сада есть несанкционированные свалки.

Еще одна проблема – отзывчивость садоводов и адекватная реакция на проекты, которые полезны им, в том числе. Например, на ремонт участка дороги свои средства готовы потратить далеко не все. Более того, в саду есть два больших должника, которые несколько лет подряд не платят взносы: их уже отключили от электричества и водоснабжения, однако дальнейшие действия вне закона, ведь участок – это их собственность.

Этот год – юбилейный. Сад отмечает свой 50-ый День Рождения. На этот год у Ольги Владимировны есть задумки, но всё упирается в финансовый вопрос. Садоводы, которые не планируют приходить на празднование, отказываются сдавать даже по сто рублей. А ведь это так здорово – чувствовать единение в одном саду, ведь, по сути, это одна большая семья, и чем дружнее и сплоченнее она будет, тем комфортнее станет существовать. Несмотря на все трудности, сад «Леба» любим многими его жителями, а самое главное - председателем, поэтому у него светлое будущее.

Городской портал TagilCity.ru благодарит Ольгу Владимировну за интервью! В юбилейном году желаем «Лебе» процветания, небезразличных обитателей и ровных дорог.

Главная проблема, которая мешает вплотную заняться ремонтом садового дома - сложность в нахождении жилья. Для ремонта нужно проживать поблизости, чтобы работать с утра до вечера, но чаще всего сад располагается в отдалении от города. Вход есть - аренда бытовок в Москве. Небольшой фургон, конечно, не обеспечит особого комфорта, зато позволит сберечь время и деньги от постоянных переездов, благодаря чему ремот акончится значительно быстрее.