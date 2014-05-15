Уралвагонзавод приступил к ремонтным работам на 229 млн рублей

В реконструкцию кровли цехов, а также санитарно-бытовых помещений, столовых и в замену окон в 2014 году Уралвагонзавод вложит более 229 млн рублей.

Так, в нынешнем году запланирован ремонт кровель общей площадью 48 тыс. м2. Работы пройдут в ряде цехов металлургического, механо- и вагоносборочного производств. Также в цехах предприятия произведут замену оконных блоков общей площадью 770 м2 и отремонтируют пять дымовых труб. Реконструкции подвергнутся и автодороги на территории Уралвагонзавода. Планируется заново уложить 4 тыс. м2нового дорожного покрытия.

Не меньшее внимание уделят и состоянию санитарно-бытовых помещений. Обновленные душевые появятся в цехе изготовления цистерн, механосборочных №2, №3, №4 и других. А в метизном, цехе колесных пар и других произведут ремонт столовых.