В Нижнем Тагиле на многих пешеходных переходах около школ будут дополнительно установлены ограждения: планируется установить около 30 сооружений

Начальник отдела ГИБДД Анатолий Чернов доложил об общей картине дорожно-транспортных происшествий с участием детей. С начала года 8 детей-пешеходов стали участниками дорожно-транспортных происшествий. В дни майских праздников в ДТП погибли два несовершеннолетних, ещё двое детей получили травмы.

Анатолий Чернов напомнил о необходимости нанесения дорожной разметки, обустройства пешеходных переходов ограждениями и лежачими полицейскими, особенно вблизи школ и детских садов.

Присутствовавший на заседании комиссии руководитель общественного движения «Тагил без ям» отметил, что также необходимо восстановить искусственные неровности, которые были установлены ранее. Никита Чапурин привел в пример некоторые улицы Дзержинского района: Садоводов, Зеленстроевскую, Алтайскую.

Лежачие полицейские на этих улицах сами на себя не похожи. Они свои функции не выполняют. Их нужно восстанавливать, приводить в соответствие с ГОСТом.

Сергей Носов поднял вопрос о том, что в преддверии летних каникул необходимо усилить работу по пропаганде безопасного поведения на дороге. Глава Нижнего Тагила внес предложение подвинуть политическую рекламу на щитах с целью размещения на них социальной рекламы от ГИБДД. Мэр города попросил собравшихся внести свои предложения, озвучить идеи.

Руководитель ОД «Тагил без ям» предложил разместить на знаках «Пешеходный переход» таблички с выдержкой из правил дорожного движения об обязанности пешехода убедиться в безопасности перехода через дорогу и об административной ответственности пешехода в случае невыполнения правила.

Многие пешеходы, видя знак, разрешающий переход, вылетают на дорогу, не посмотрев предварительно по сторонам. Существует административная ответственность за нарушение этого правила. Если пешеход не убедился в безопасности перехода и шагнул на проезжую часть, он может быть оштрафован на 500 рублей.

Кроме того, на заседании комиссии был озвучено, что на днях на пешеходном переходе возле возле одной из школ на Гальянке сотрудники ДПС провели видеосъемку. Она зафикисровала большое количество нарушений правил дорожного движения детьми в возрасте до 18 лет. Видеозапись была передана в Управление образования Администрации г. Нижний Тагил. После чего были сделаны выводы о необходимости проведения дополнительных бесед со школьниками о правильном поведении на дорогах. Причем разговаривать с детьми о правилах дорожного движения должны не только учителя, но и их родители. По мнению членов комиссии, дети должны соблюдать ПДД не только по дороге в школу или из неё, но и в свободное время – на прогулке, по дороге в секцию или в магазин.

На заседании также отметили, что необходимо повышать культуру и водителей, и пешеходов. Как считает Сергей Носов: не только в Управлении образования и в отделе ГИБДД должны быть обеспокоены проблемой увеличения дорожно-транспортных происшествий с участием детей, но и сами взрослые должны принимать активное участие в снижении количества ДТП.

Глава Нижнего Тагила подытожил:

Главное – соблюдение правил, эффективность, а не количество проведенных мероприятий.