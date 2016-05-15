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В Нижнем Тагиле на многих пешеходных переходах около школ будут дополнительно установлены ограждения: планируется установить около 30 сооружений
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле на многих пешеходных переходах около школ будут дополнительно установлены ограждения: планируется установить около 30 сооружений

15 мая 2016, 13:45ОбществоМарина
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