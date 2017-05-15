Чиновники села Черноусово просят жильцов дома подписать несоответствующие действительности документы (ФОТО)
15 мая 2017, 18:40Общество
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В селе Черноусово Свердловской области местные жители жалуются на администрацию. По словам жильцов дома, в Комитете по управлению городским имуществом жильцов многоквартирного дома просят подписать документ об отсутствии претензий к выполненным ремонтным работам.
Однако по факту на объекте ремонта есть множество недоделок. И претензии к моменту подписания документов устранены не были. Более того, были случаи, когда на детей падала штукатурка, пишет JustMedia.
Жильцы восьми квартир обратились к депутату Владиславу Гилеву, который, в свою очередь, написал заявление в полицию.
Помимо обращения в полицию депутат написал письмо В.В.Путину.
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Фото: Justmedia.ru
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