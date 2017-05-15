Около 600 жителей Екатеринбурга получили «астрономические» счета за нагрев воды

Почти 600 жителей уральской столицы получили квитанции с огромными счетами за нагрев воды. Суммы достигали нескольких тысяч рублей. Например, екатеринбуржцу Владиславу пришел счет в 10 287 рублей.

Другой жительнице Екатеринбурга, Марии, выставлен счет в 15 000 рублей. У некоторых собственников стоимость нагрева воды за месяц оценена в 60 000 рублей, сообщает Ystav.com.

Представители коммунальной службы признали, что произошел технический сбой и пообещали сделать перерасчет. Старые квитанции ЖКХ будут отозваны.