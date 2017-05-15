Около 600 жителей Екатеринбурга получили «астрономические» счета за нагрев воды
15 мая 2017, 12:55Общество
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Огромные суммы увидели в квитанциях за коммунальные услуги сотни екатеринбуржцев.
Сюжеты: Екатеринбург
Почти 600 жителей уральской столицы получили квитанции с огромными счетами за нагрев воды. Суммы достигали нескольких тысяч рублей. Например, екатеринбуржцу Владиславу пришел счет в 10 287 рублей.
Другой жительнице Екатеринбурга, Марии, выставлен счет в 15 000 рублей. У некоторых собственников стоимость нагрева воды за месяц оценена в 60 000 рублей, сообщает Ystav.com.
Представители коммунальной службы признали, что произошел технический сбой и пообещали сделать перерасчет. Старые квитанции ЖКХ будут отозваны.
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