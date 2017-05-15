Старая детская площадка на улице Киевская в Нижнем Тагиле угрожает безопасности детей (ФОТО)

Площадке, если мне не изменяет память, более 15 лет. Ни разу не ремонтировалась! -- сообщила редакции TagilCity.ru тагильчанка.

Разрушающаяся площадка уже становится опасной для детей. Многочисленные торчащие гвозди и болты, куски листового железа и огромные провалы между перекрытиями не добавляют конструкции безопасности.

Было собрание в доме №195: жильцы просят, чтобы мы её отремонтировали. Площадка была построена администрацией. Но мы отремонтируем её и приведём в порядок, хотя к нам она не относится пояснили в управляющей компании.

В администрации принадлежность к муниципалитету этой площадки не подтвердилась.

Даже если площадка была создана муниципалитетом в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий, то актом приёма-передачи она всё равно передаётся в обслуживание управляющей компании или ТСЖ сообщил редакции TagilCity.ru специалист Управления городским хозяйством Нижнего Тагила.

При возникновении аналогичной ситуации можно действовать по указанному алгоритму.

Нужно направить претензию в соответствующую управляющую компанию. При получении положительного ответа - ждать выполнения обязательств. Если же ответ отрицательный, то следует обратиться в прокуратуру и жилищную инспекцию проинформировала юрист.