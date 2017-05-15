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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области встретилась с заключенным, утверждающим о пытках в ИК №5
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Уполномоченный по правам человека в Свердловской области встретилась с заключенным, утверждающим о пытках в ИК №5

15 мая 2017, 09:20Общество
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