Уполномоченный по правам человека в Свердловской области встретилась с заключенным, утверждающим о пытках в ИК №5

Татьяна Мерзлякова сказала, что намерена проверить, как содержатся заключенные в ИК №5 и №26 в Свердловской области. Напомним, что жалобы на издевательства в колониях получили сразу от нескольких заключенных члены ОНК. ГУФСИН в свою очередь факты насилия отрицает.