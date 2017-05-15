Вандалы сорвали адресную табличку с памятника зодчества в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)

Работник магазина поблизости, обратившийся в редакцию E1.ru , рассказал, что на камеры видеонаблюдения попал момент акта вандализма . Мужчина попытался сам найти табличку, предположив, что за ненадобностью ее выкинули где-нибудь неподалеку. Однако поиски не увенчались успехом, и собственники уже собирались заказывать новую табличку.

Однако вечером того же дня, после публикации новости в СМИ, владельцы одного из городских кафе позвонили и сообщили, что двое гостей оставили табличку у них. Её уже вернули на место.