Вандалы сорвали адресную табличку с памятника зодчества в Екатеринбурге (ФОТО, ВИДЕО)
15 мая 2017, 07:45Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В ночь на воскресенье, 14 мая, в Екатеринбурге хулиганы попали на камеры видеонаблюдения. Двое молодых людей в сопровождении девушек сорвали адресную табличку с памятника зодчества - дома камнереза Трапезникова по улице Розы Люксембург, 14.
Сюжеты: Екатеринбург
Работник магазина поблизости, обратившийся в редакцию E1.ru, рассказал, что на камеры видеонаблюдения попал момент акта вандализма. Мужчина попытался сам найти табличку, предположив, что за ненадобностью ее выкинули где-нибудь неподалеку. Однако поиски не увенчались успехом, и собственники уже собирались заказывать новую табличку.
Однако вечером того же дня, после публикации новости в СМИ, владельцы одного из городских кафе позвонили и сообщили, что двое гостей оставили табличку у них. Её уже вернули на место.
Фото и видео: E1.ru
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей