Епископ Среднеуральский Евгений назначен новым епископом в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле сменился епископ. На место епископа Иннокентия пришел епископ Среднеуральский Евгений.

Как сообщает «Федерал Пресс», Синод принял решение назначить епископа Нижнетагильского и Невьянского Иннокентия на место архиепископа Александровского и Юрьев-Польского Евстафия. Последний сложил свои полномочия по одобрению патриарха Кирилла. Евстафию исполнилось 75 лет.





На место Иннокентия пришел епископ Евгений, который также является викарием Екатеринбургской епархии.





Отметим, что епископ Иннокентий возглавлял Нижнетагильскую и Серовскую епархию с 2011 года. В 2018 году его назначили епископом Нижнетагильским и Невьянским.