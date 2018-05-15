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Новости Нижнего Тагила

Крыша протекает 30 лет: дети в Серове находятся в затопленном детском саду (ФОТО)

15 мая 2018, 10:35Добавить новость
Серов,дети,здоровье,опасность,детский сад,родители,затопление

Родители воспитанников детского сада №9 в Серове опасаются за здоровье своих детей, так как тем приходится находиться в затопленных помещениях.

В группе во «ВКонтакте» родители детей, которые посещают в Серове ДОУ №9, рассказали, что в здании протекает крыша. Воспитателям приходится подставлять десятки ведер, чтобы справиться с проблемой. Притом, что косметический ремонт в детсаду был проведен два года назад.

Воспитатели пояснили, что ремонт был, но крышу не ремонтировали, и она протекает уже несколько лет. С 15 мая дети будут заниматься танцами и физкультурой на улице, так как спортзал затоплен. А с июня воспитатели планируют и вовсе весь учебный процесс проводить вне стен детского сада.

Будет ли отремонтирована крыша, которая протекает 30 лет – пока неизвестно. Получить оперативные комментарии в управлении образования Серова пока не удалось, пишет URA.RU.


Серов,дети,здоровье,опасность,детский сад,родители,затоплениеСеров,дети,здоровье,опасность,детский сад,родители,затопление

Фото: URA.RU

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