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Новости Нижнего Тагила

Рецидивист в Нижнем Тагиле украл у 91-летней пенсионерки сумку с продуктами

15 мая 2018, 20:05Добавить новость
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В Нижнем Тагиле 15 мая задержан подозреваемый в ограблении 91-летней женщины.

Ранее судимый житель Гальянки задержан сотрудниками полиции по подозрению в нападении на пенсионерку.

Пожилая женщина возвращалась домой из магазина, когда злоумышленник вырвал из ее рук сумку с продуктами и кошельком и скрылся.

Полицейские нашли сумку возле подъезда и проверили записи с камер видеонаблюдения, установленных у ближайшего магазина, на которые попал злоумышленник.

В ходе розыскных мероприятий предполагаемый преступник был задержан. Выяснилось, что в отношении него уже возбуждено дело по краже ноутбука, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

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