Проведение выставки «Диверсификация» в Нижнем Тагиле может быть отложено до 2019 года

15 мая СМИ сообщили о переносе проведения в Нижнем Тагиле выставки «Диверсификация» на 2019 год .

По сообщению собеседника «РИА Новости», выставку бронетехники было решено перенести на 2019 год из-за плотного графика мероприятий военной тематики в этом году.



Официальных уведомлений о переносе военной выставки пока нет.





В разговоре с TagilCity.ru советник генерального директора АО «НПК «Уралвагонзавод» Дмитрий Калениченко сообщил о готовности предприятия принять участие выставке.