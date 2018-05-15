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Новости Нижнего Тагила

Проведение выставки «Диверсификация» в Нижнем Тагиле может быть отложено до 2019 года

15 мая 2018, 14:55Добавить новость
Нижний Тагил,выставка,Диверсификация,военная техника,бронетехника
15 мая СМИ сообщили о переносе проведения в Нижнем Тагиле выставки «Диверсификация» на 2019 год.

По сообщению собеседника «РИА Новости», выставку бронетехники было решено перенести на 2019 год из-за плотного графика мероприятий военной тематики в этом году.

Официальных уведомлений о переносе военной выставки пока нет.

В разговоре с TagilCity.ru советник генерального директора АО «НПК «Уралвагонзавод» Дмитрий Калениченко сообщил о готовности предприятия принять участие выставке.

 

Мы готовы к участию выставке «Диверсификация», но в рамках участников. У нас есть опыт, которым мы готовы делиться, -- сказал Дмитрий.


Напомним, что в 2017 году вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин во время визита в Нижний Тагил заявил о необходимости возвращения проведения выставки вооружений городу. План проведения выставки военной техники «Диверсификация-2018» в Нижнем Тагиле был утвержден Правительством РФ.
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