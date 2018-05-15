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Новости Нижнего Тагила

Снос здания ТЦ «Зимняя вишня» начался в Кемерово (ВИДЕО)

15 мая 2018, 16:15Добавить новость
Кемерово,зимняя вишня,снос,сквер,демонтаж,памятник,часовня,стройплощадка
В Кемерово начался демонтаж ТЦ «Зимняя вишня». На месте сгоревшего торгового центра к 1 сентября 2018 года планируют обустроить сквер.

Среди местных жителей было проведено голосование, по итогам которого на месте ТЦ было решено разбить сквер. Позднее будет определено, что там будет находиться: памятник погибшим или часовня.

Основной собственник «Зимней вишни» передал все здания комплекса муниципальным властям, а доли совладельцев, несогласных с демонтажем, будут выкуплены.

На стройплощадке установят камеры, чтобы за работами можно было следить в реальном времени. Площадку планируют обустроить к 1 сентября 2018 года, сообщает ТАСС.

Тагильский кузнец принял участие в создании памятника погибшим в Кемерово.

Кемерово,зимняя вишня,снос,сквер,демонтаж,памятник,часовня,стройплощадкаКемерово,зимняя вишня,снос,сквер,демонтаж,памятник,часовня,стройплощадкаКемерово,зимняя вишня,снос,сквер,демонтаж,памятник,часовня,стройплощадка

Фото: ТАСС

Видео: «VSE42.Ru»
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