Снос здания ТЦ «Зимняя вишня» начался в Кемерово (ВИДЕО)

Среди местных жителей было проведено голосование, по итогам которого на месте ТЦ было решено разбить сквер. Позднее будет определено, что там будет находиться: памятник погибшим или часовня.

Основной собственник «Зимней вишни» передал все здания комплекса муниципальным властям, а доли совладельцев, несогласных с демонтажем, будут выкуплены.

На стройплощадке установят камеры, чтобы за работами можно было следить в реальном времени. Площадку планируют обустроить к 1 сентября 2018 года, сообщает ТАСС.

Фото: ТАСС