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Снос здания ТЦ «Зимняя вишня» начался в Кемерово (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Снос здания ТЦ «Зимняя вишня» начался в Кемерово (ВИДЕО)

15 мая, 16:15Общество
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