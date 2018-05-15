Застройщик сдал дом в Нижнем Тагиле в эксплуатацию без почтовых ящиков

По закону установка почтовых ящиков – «абонентских почтовых шкафов» – обязанность застройщика.

Абонентские почтовые шкафы устанавливаются строительными организациями на первых этажах многоэтажных жилых домов. Расходы на приобретение и установку абонентских почтовых шкафов включаются в смету строительства этих домов. Представители организаций федеральной почтовой связи участвуют в работе комиссий при принятии в эксплуатацию жилых домов. Обслуживание, ремонт и замена абонентских почтовых шкафов возлагаются на собственников жилых домов или жилищно-эксплуатационные организации, которые обеспечивают сохранность жилых домов и надлежащее их использование, и осуществляются за счет собственников жилых домов гласит Федеральный закон «О почтовой связи».

ЖК «Абсолют» на ГГМ на рынке Нижнего Тагила представляла СК «Тагил», официальным застройщиком выступало екатеринбургское ООО «Управляющая компания «К7», а фактически работы на объекте велись строительным предприятием «Трест № 88». Почти все квартиры в жилом комплексе были проданы ещё на этапе строительства. Дом был введён в эксплуатацию 17 мая 2017 года и передан на обслуживание управляющей компании «КС «Мой дом».

Когда мы получили ключи, тут ничего не было, никаких ящиков, но рекламу всякую, газеты уже таскали, всё это валялось по подъезду – просто раскидывали. Только квитанции за коммунальные платежи аккуратно каждому в дверь втыкали рассказал собственник одной из квартир.

До введения здания в эксплуатацию застройщиком почтовые ящики установлены не были. Жители дома обратились к управляющей компании летом 2017 года. По словам жильцов, УК «КС «Мой дом» на просьбы устранить данный недочёт отреагировала в декабре 2017 года.

Ящики почтовые нам, похоже, на AliExpress заказывали, так долго они к нам шли шутят жильцы.

Работы были оплачены тагильской управляющей компанией из средств на текущий ремонт здания: в декабре 2017 года на установку почтовых ящиков было потрачено 55 450,30 рубля. Этот факт подтверждает и отчёт о проделанной работе на сайте фирмы.

Жильцы дома надеются, что средства, потраченные на установку почтовых ящиков, возместит застройщик. В настоящее время собственники квартир в новостройке готовят обращение в суд.