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Новости Нижнего Тагила

Застройщик сдал дом в Нижнем Тагиле в эксплуатацию без почтовых ящиков

15 мая 2018, 18:38Добавить новость
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Собственники квартир в новостройке на Октябрьском проспекте, 12А в Нижнем Тагиле должны самостоятельно оплатить возможность получать почту: работы по установке почтовых ящиков обошлись им в 55 тысяч рублей. Введение дома в эксплуатацию без почтовых ящиков может нарушать Федеральный закон «О почтовой связи».

По закону установка почтовых ящиков – «абонентских почтовых шкафов» – обязанность застройщика.

 

Абонентские почтовые шкафы устанавливаются строительными организациями на первых этажах многоэтажных жилых домов. Расходы на приобретение и установку абонентских почтовых шкафов включаются в смету строительства этих домов. Представители организаций федеральной почтовой связи участвуют в работе комиссий при принятии в эксплуатацию жилых домов. Обслуживание, ремонт и замена абонентских почтовых шкафов возлагаются на собственников жилых домов или жилищно-эксплуатационные организации, которые обеспечивают сохранность жилых домов и надлежащее их использование, и осуществляются за счет собственников жилых домов, -- гласит Федеральный закон «О почтовой связи».

 

ЖК «Абсолют» на ГГМ на рынке Нижнего Тагила представляла СК «Тагил», официальным застройщиком выступало екатеринбургское ООО "Управляющая компания «К7», а фактически работы на объекте велись строительным предприятием «Трест № 88». Почти все квартиры в жилом комплексе были проданы ещё на этапе строительства. Дом был введён в эксплуатацию 3 июля 2017 года и передан на обслуживание управляющей компании «КС «Мой дом».

 

Когда мы получили ключи, тут ничего не было, никаких ящиков, но рекламу всякую, газеты уже таскали, всё это валялось по подъезду – просто раскидывали. Только квитанции за коммунальные платежи аккуратно каждому в дверь втыкали, -- рассказал собственник одной из квартир.

 

До введения здания в эксплуатацию застройщиком почтовые ящики установлены не были. Жители дома обратились к управляющей компании летом 2017 года. По словам жильцов, УК «КС «Мой дом» на просьбы устранить данный недочёт отреагировала в декабре 2017 года.

 

Ящики почтовые нам, похоже, на AliExpress заказывали, так долго они к нам шли, -- шутят жильцы.

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Работы были оплачены тагильской управляющей компанией из средств на текущий ремонт здания: в декабре 2017 года на установку почтовых ящиков было потрачено 55 450,30 рубля. Этот факт подтверждает и отчёт о проделанной работе на сайте фирмы. 

 

Жильцы дома надеются, что средства, потраченные на установку почтовых ящиков, возместит застройщик. В настоящее время собственники квартир в новостройке готовят обращение в суд.

© Юлия Нозикова, TagilCity.ru
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