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Заявочный комитет ЭКСПО-2025 получит 100 млн рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Заявочный комитет ЭКСПО-2025 получит 100 млн рублей

15 мая, 18:15Общество
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