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Новости Нижнего Тагила

Заявочный комитет ЭКСПО-2025 получит 100 млн рублей

15 мая 2018, 18:15Добавить новость
бюджет,выставка,Екатеринбург,Россия,ЭКСПО-2025,законодательное собрание,метро
Законодательное собрание Свердловской области одобрило увеличение финансирования заявочного комитета ЭКСПО-2025.

Законодательное собрание Свердловской области одобрило выделение 100 млн рублей на нужды заявочного комитета выставки ЭКСПО-2025. Средства используют на борьбу Екатеринбурга за право проведения международной выставки и покрытие сопутствующих расходов. Ранее на эти цели уже выделялось 50 млн рублей.

Помимо Екатеринбурга на ЭКСПО-2025 претендуют такие города, как азербайджанский Баку и японский Осака. Окончательное решение о том, где состоится мероприятие, будет принято в ноябре.

Россия пообещала оказать помощь ряду развивающихся стран, если ей удастся отстоять право на проведение выставки. В самом городе в случае успеха планируется построить новую ветку метро, пишет «Наша газета».

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